В Альметьевске прокуратура проверяет частный детсад, где на улице забыли ребенка

Мальчик играл за верандой, а когда вышел, то никого из ребят и взрослых на улице уже не было. Фото: скриншот с видео

В соцсетях Альметьевска появилось видео из одного из местных частных детсадов на улице Тельмана, которое вызвало возмущение у горожан. Так, на нем видно, как ребят после прогулки на улице заводят в здание. Но вот одного из мальчиков сотрудница учреждения не усмотрела. Он играл за верандой и его попросту забыли.

Довольно долгое время малолетний ребенок слонялся на улице один. Он успел исследовать территорию площадки, снял и бросил на землю свою шапочку. После чего мальчика хватились в детсаду и за ним вышла одна из сотрудниц.

Возмущенные родители обратились в прокуратуру Татарстана с просьбой разобраться в ситуации, и сообщили, что подобных "мелких" происшествий в детсаду бывает много.

- По данному факту проводится проверка. Предположительно, видео было снято 2 октября, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.