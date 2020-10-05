Казанские звезды положили на лопатки уфимских пионеров: Чем завершилось "зеленое дерби"

Фото: ХК "Ак Барс".

После трех поражений подряд "Ак Барс" на своем льду принимал уфимский "Салават Юлаев". В клубе из столицы Башкирии уже давно не могут выставить на матчи оптимальный состав. Вот и в Казань уфимцы приехали без основного голкипера, ударной финской тройки и еще ряда ключевых игроков.

При этом, и "барсы" не досчитались лидеров. По слухам в клубе есть зараженные коронавирусом, по официальной информации из клуба - есть заболевшие, но речь идет об ОРВИ. Так или иначе, но Дмитрий Квартальнов не досчитался Рейдеборна, Викстранда, Доуса, Зарипова и еще нескольких игроков.

Впрочем, скамейка у "Ак Барса" внушительная. Первые три пятерки выглядели вполне по-боевому. Разве что тройка Кувардин-Хованов-Сафонов виделась не столь внушительно. У гостей же из опытных игроков разве что защитников Ларсена и Бирюкова, да форвардов Кугрышева и Воробьева можно отметить.

Казанцы начали предсказуемо активно и довольно быстро открыли счет. Да Кота отличился уже на пятой минуте. По ударам по воротам казанцы в три раза перебросали уфимцев, но голов в первом периоде больше забито не было.

А во втором периоде гости воспользовались ошибкой Андрея Педана, потерявшего шайбу вблизи ворот. Алексей Пустозеров убежал на рандеву с Тимуром Биляловым и переиграл казанского вратаря.

Все стало на свои места только в третьем периоде. Запал уфимского пионеротряда иссяк и казанцы принялись за дело. "Ак Барс" вышел вперёд в начале третьего периода: Джастин Азеведо броском с отрицательного угла поразил ворота. А Артем Галимов в большинстве закрепил успех своей команды. Окончательный счёт установил Да Коста, поразивший пустые ворота. В итоге 4:1 - победа казанцев.

- Для нас тяжелая игра была. Четыре забили, что радует. Конечно, победы придают сил, уверенности. Но игра далеко не идеальная, набираем обороты, - прокомментировал победу наставник "барсов" Дмитрий Квартальнов.