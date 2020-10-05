В Набережных Челнах из-за коронавируса усиливают меры

Мэр города поручил всем службам усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 5 октября, на аппаратном совещании в Исполкоме Набережных Челнов было объявлено, что показатель заболеваемости COVID-19 в городе составляет 159,7% на 100 тысяч человек. Это на 14,4% меньше среднереспубликанского показателя. Тем не менее мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил всем службам усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер.

- Мы ведь не проводили Сабантуй, День города, понимая, что любое массовое мероприятие может иметь последствия. Речь не идет о том, чтобы наложить штраф на кого-то. Нужно предостеречь людей от того, что происходит. Если совсем не понимают, то направить материалы в суд и приостановить работу. Факты такие есть в республике, где-то на 12-15 дней крупные торговые объекты закрываются, - заявил мэр.

Так, по данным полиции города, с начала пандемии на местных жителей было составлено около 13,5 тысяч административных протоколов. В 93% рассмотренных в суде дел нарушителями были выписаны штрафы.

При этом врио начальника УМВД по Набережным Челнам Руслан Бадретдинов на совещании отметил, что при снятии части ограничений люди перестают соблюдать безопасность. И добиться того же повсеместного ношения медицинских масок не получиться только карательными мерами. Здесь нужны совместные усилия, в том числе, и общественных организаций, местных властей.