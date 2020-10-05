Певец татарской эстрады Элвин Грей назначен советником главы Башкортостана

Фото: instagram.com/elvin_grey_music

Певец татарской эстрады Радик Юльякшин, более известный под псевдонимном Элвин Грей, теперь не только артист, но и советник главы Башкортостана. Он будет работать с вопросами развития культуры и молодежной политики на общественных началах, то есть без зарплаты и заключения какого-либо договора. Такое распоряжение подписал глава республики Радик Хабиров.

Сейчас Элвин Грей живет в Москве, но родился он в Уфе 17 мая 1989 года. Певец исполняет песни как на русском и татарском, так и на башкирском языках. Кроме того, с 2017 года он является Заслуженным артистом Башкортостана.

Свое назначение советником главы родной республики артист пока не прокомментировал.

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