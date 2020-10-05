Источник: Три игрока "Ак Барса" заразились коронавирусом, один из них повторно

Фото: ХК "Ак Барс"

Коронавирус в нынешнем году уже наложил серьезный отпечаток на российский хоккей. Так, из-за пандемии Covid-19 не был доигран прошедший чемпионат, а в нынешнем от коронавируса пострадали уже несколько команд. На карантин уходили "Йокерит", "Барыс" и "Локомотив", еще в нескольких командах, например, в питерском СКА, отмечали вспышку Covid-19, но команда продолжала играть молодежью.

Теперь же, коронавирус добрался и до "Ак Барса". Так, три игрока казанской команды заразились Covid-19. Как сообщает Championat.com со ссылкой на телеграм-канал "ТрэшХоккей" коронавирусм заболели форварды Данис Зарипов, Найджел Доус и защитник Микаэль Викстранд. Причем, последний заболел Covid-19 уже во второй раз. Официально эту информацию в "Ак Барсе" еще не подтвердили.

Отметим, что Доус и Зарипов входят в число лучших бомбардиров "Ак Барса" в нынешнем сезоне. На счету канадца с казахстанским паспортом 5 голов и 2 передачи, у Зарипова - 3 гола и 5 асистов. Викстранд в 12 играх успел отметиться 1 заброшенной шайбой и 2 голевыми передачами.

К слову, уже сегодня, 5 октября, "Ак Барс" проведет свой очередной матч. На своем льду "барсы" примут уфимский "Салават Юлаев".