Коронавирус в Татарстане, последние новости на 4 октября 2020 года: в зоне риска общественный транспорт

На 18 маршрутах выявили нарушения санитарного режима. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

По данным на утро субботы, 4 октября, в Татарстане выявили 7 337 случаев коронавируса. 26 зараженных были зарегистрированы за последние сутки. Местный Минздрав сообщает о 6 266 выздоровевших и 79 скончавшихся. В то же время федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией называет другую цифру - 51 скончавшийся.

Фото: Скриншот с сайта.

О НОВЫХ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ

Накануне в Татарстане подтвердились еще два случая смерти зараженных коронавирусом. Очередными жертвами инфекции стали 59-летний житель Казани и 88-летняя женщина из Набережных Челнов.

Первый больной с внебольничной двусторонней пневмонией был госпитализирован в городскую клиническую больницу №7. Пациенту был поставлен диагноз: коронавирус. Его состояние ухудшалось из-за обострение хронических заболеваний. Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы.

Вторая зараженная была доставлена в городскую инфекционную больницу так же с внебольничной двусторонней пневмонией. У нее имели хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Женщина скончалась. Наличие COVID-19 подтвердило тестирование.

О МАСОЧНОМ РЕЖИМЕ

После коронавирусных ограничений в Казани прошел первый крупный концерт. В столицу Татарстана приехала певица Zivert. В местном Роспотребнадзоре отметили, что пришедшая на выступление молодежь в большей свое части была недисциплинированна и не надевала медицинские маски.

Из-за этого в управлении решили внести новый пункт в список обязательных рекомендаций для организаторов таких массовых мероприятий – вести контроль за ношением масок. Сотрудники Роспотребнадзора также будут лично ходить на все концерты и следить за соблюдением масочного режима.

О НАРУШЕНИЯХ

Общественный транспорт остается зоной риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила руководитель татарстанского Роспотребнадзора Марина Патяшина. По ее словам, проведена рейдовая проверка соблюдения безопасных условий пассажирских перевозок. Из проверенных 37 маршрутов транспорта нарушения масочного режима кондукторами выявлены на 18.

Начало октября вызывает беспокойство в связи с пока незначительным, но приростом новых случаев заболевания, заявил Марина Патяшина. Она сообщила об изменении структуры заболеваемости в первый месяц осени. Важно, что мы не увидели увеличения доли заболевших детей, подчеркнула Патяшина. Среди дошкольников в сентябре не было зарегистрировано ни одного случая заболевания.

- Доля заболевших лиц старше 65 лет немного уменьшилась в сентябре. Что касается структуры клинических проявлений инфекции, то мы видим снижение доли коронавирусных пневмоний на 8%, при этом на 10% увеличилась доля коронавирусных ОРВИ. Если говорить о заболеваемости в разрезе территорий, то важно, что большинство случаев по-прежнему регистрируется в Казани. В районах в сентябре регистрировали единичные случаи заболевания, но есть 3 района, где есть рост числе заболевших – это Апастовский, Буинский, Пестречинский районы, - сообщила Патяшина.