Коронавирус в Татарстане, последние новости на 3 октября 2020 года: к ответственности будут привлекаться зрители, пришедшие на концерты без маски

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По данным на утро субботы, 3 октября, в Татарстане выявили 7 284 случая коронавируса. Местный Минздрав сообщает о 6 122 выздоровевших и 76 скончавшихся. В то же время федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией называет другие цифры: 6 152 выздоровевших и 50 скончавшихся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

С начала пандемии в республике провели 756 694 теста на COVID-19.

О НОВЫХ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ

Накануне в Татарстане подтвердились еще два случая смерти зараженных коронавирусом. Очередными жертвами инфекции стали 59-летний житель Казани и 88-летняя женщина из Набережных Челнов.

Первый больной с внебольничной двусторонней пневмонией был госпитализирован в городскую клиническую больницу №7. Пациенту был поставлен диагноз: коронавирус. Его состояние ухудшалось из-за обострение хронических заболеваний. Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы.

Вторая зараженная была доставлена в городскую инфекционную больницу так же с внебольничной двусторонней пневмонией. У нее имели хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Женщина скончалась. Наличие COVID-19 подтвердило тестирование.

О МАСОЧНОМ РЕЖИМЕ

После коронавирусных ограничений в Казани прошел первый крупный концерт. В столицу Татарстана приехала певица Zivert. В местном Роспотребнадзоре отметили, что пришедшая на выступление молодежь в большей свое части была недисциплинированна и не надевала медицинские маски.

Из-за этого в управлении решили внести новый пункт в список обязательных рекомендаций для организаторов таких массовых мероприятий – вести контроль за ношением масок. Сотрудники Роспотребнадзора также будут лично ходить на все концерты и следить за соблюдением масочного режима. Его нарушители будут привлекаться к ответственности.