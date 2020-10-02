Коронавирус в Татарстане, последние новости на 2 октября 2020 года: открылись дополнительные отделения для зараженных

В РКБ региона инфицированным будут оказывать акушерскую, специализированную терапевтическую, хирургическую и травматологическую помощь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро пятницы, 2 сентября, в Татарстане выявлено 7 256 случаев коронавируса. Местный Минздрав сообщает о 6 113 выздоровевших и 76 скончавшихся. В то же время федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией называет немного другие цифры: те же 6 113 выздоровевших, но лишь 50 скончавшихся.

С начала пандемии в республике провели 750 930 тестов на COVID-19.

О НАРУШИТЕЛЯХ МАСОЧНОГО РЕЖИМА

За прошедший сентябрь сотрудники комитета по транспорту Казани проверили соблюдения пассажирами масочного режима в 5 116 автобусах, трамваях и троллейбусах. Были выявлены 2 854 нарушителя. Маски они надели тут же.

А вот 110 пассажиров были высажены из общественного транспорта за неимение средств индивидуальной защиты или нежелания ими пользоваться. Отметим, что данные проверки за месяц были проведены и на 197 остановочных павильонах.

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ДЛЯ БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ

В РКБ Татарстана, в том числе, ради помощи специалистам республиканской инфекционной больницы, открываются дополнительные отделения для пациентов с COVID-19 и сопутствующими патологиями.

В них зараженным будут оказывать акушерскую, специализированную терапевтическую, хирургическую и травматологическую помощь.

- На фоне роста заболеваемости ОРВИ и, как следствие, увеличения количества обращений в инфекционные стационары, важно, чтобы тяжелые пациенты, требующие консилиумных решений, получали своевременное специализированное лечение. Это заболевшие коронавирусной инфекцией, беременные женщины, мужчины и женщины всех возрастов, пострадавшие в ДТП или с различными заболеваниями, – цитирует пресс-служба РКБ Татарстана зам главврача больницы Марселя Миннуллина.

При этом в РКБ не прекратят плановые обследования и госпитализацию, а также оказание высокотехнологичной медицинской помощи.