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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Чувашии, последние новости на 2 октября 2020 года: продлили оплачиваемый режим самоизоляции для тех, кому 65 лет и старше

Но на это могут рассчитывать только те, кто сейчас официально работает
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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При этом присутствует возможность продлить "вознаграждаемую" самоизоляцию еще раз.

При этом присутствует возможность продлить "вознаграждаемую" самоизоляцию еще раз.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

По последним данным в Чувашии за сутки было выявлено 26 новых случаев COVID-19. Так, по подсчетам федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, с начала пандемии коронавирус в республике был обнаружен у 8 623 человек. Из них к этому времени 7 276 уже выздоровели, а 93 скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Глава Чувашии Олег Николаев внес изменения в свой же указ «Об обеспечении прав застрахованных граждан в возрасте 65 лет и старше, соблюдающих режим самоизоляции». Согласно им, официально работающим жителям республики в этом возрасте, продлевают оплачиваемы режим самоизоляции, если они, конечно, его соблюдают.

Речь идет теперь о таких периодах: с 5 октября по 18 октября 2020 года, а также с 19 октября по 1 ноября 2020 года. При этом определена возможность их продлить еще.

Общество: ВОПРОС ДНЯКоронавирус в Чувашии 2020: последние новости

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