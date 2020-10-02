При этом присутствует возможность продлить "вознаграждаемую" самоизоляцию еще раз. Фото: Алена МАРТЫНОВА

По последним данным в Чувашии за сутки было выявлено 26 новых случаев COVID-19. Так, по подсчетам федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, с начала пандемии коронавирус в республике был обнаружен у 8 623 человек. Из них к этому времени 7 276 уже выздоровели, а 93 скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Глава Чувашии Олег Николаев внес изменения в свой же указ «Об обеспечении прав застрахованных граждан в возрасте 65 лет и старше, соблюдающих режим самоизоляции». Согласно им, официально работающим жителям республики в этом возрасте, продлевают оплачиваемы режим самоизоляции, если они, конечно, его соблюдают.

Речь идет теперь о таких периодах: с 5 октября по 18 октября 2020 года, а также с 19 октября по 1 ноября 2020 года. При этом определена возможность их продлить еще.