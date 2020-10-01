Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков поздравил сотрудников с днем рождения компании

Фото: tatar-inform.ru

Для татарстанских СМИ тогда был задан принципиально новый и мощный вектор развития, заявил генеральный директор АО «ТАТМЕДИА» Шамиль Садыков.

- С одной стороны мы - молодая компания, с другой стороны за нами стоит огромная история. Все эти годы каждый из нас вносит свой вклад в развитие медиаотрасли. Мы всегда думаем о том, что будет интересно, ищем и находим новые форматы, рассказываем о важном жителям Татарстана. Наши СМИ стремительно меняются вместе с технологиями. Уверен, что АО „ТАТМЕДИА“ всегда будет идти в ногу со временем благодаря профессиональной и сплоченной команде. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, интересных задач и успешной работы в дружном коллективе. Пусть воплотятся в жизнь наши замыслы. Благополучия вам и вашим семьям! - сказал Шамиль Садыков.

1 октября 2007 года указом первого Президента РТ Минтимера Шаймиева было образовано ОАО «ТАТМЕДИА».

Сейчас «ТАТМЕДИА» — это более 1700 сотрудников, 70 филиалов, 98 районных, городских и республиканских газет, 14 журналов, 17 телеканалов, 10 радиоканалов, 80 интернет-сайтов и информационное агентство «Татар-информ». Компания издает газеты и журналы на русском, татарском, чувашском и удмуртском языках.

Сегодня АО «ТАТМЕДИА» — это крупнейшая региональная медиакомпания России. Ежедневно редакции «ТАТМЕДИА» выпускают 3 тысячи уникальных новостей, 5 тысяч постов. Сайт tatmedia.ru — это 4,2 млн посетителей в месяц, входит в топ-60 самых посещаемых сайтов России. Первый по посещаемости среди татарстанских сайтов (LiveInternet).

2,2 млн человек — совокупное число подписчиков в сообществах «ТАТМЕДИА».