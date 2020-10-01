Врачи боролись за жизнь сложной пациентки в течение целого месяца. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К этому времени в Чувашии выявили 27 новых случаев коронавируса. Таким образом к этому дню в республике диагноз COVID-19 с начала пандемии был поставлен уже 8 597 пациентам. Из них уже выздоровели 7 249, а 93 зараженных скончались. Сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Тем временем в Чебоксарах врачи Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн совершили настоящее чудо. Они смогли спасти жизнь пенсионерки со 100% поражением легких. Данное медучреждение все еще остается перепрофилированным под ковидную больницу. Именно туда и привезли сложную пациентку. Помимо коронавируса, у 66-летней женщины была пневмония, а также имеется ряд хронических заболеваний – проблемы с сердечно-сосудистой системой, сахарный диабет и морбидное ожирение.

- После поступления пациентка была переведена в отделение анестезиологии и реанимации, где врачи-анестезиологи-реаниматологи совместно с врачами-терапевтами боролись за ее жизнь более одного месяца, - отмечают в Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн.

Там также сообщили, что на данный момент спасенная усилиями враче пациентка уже выписана. Женщина уехала домой в один из отдаленных районов Чувашии.