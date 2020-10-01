Коронавирус в Татарстане, последние новости на 1 октября 2020 года: проведено более 739 тысяч тестов

Накануне стало известно еще о двух смертях зараженных COVID-19 жителей региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро четверга, 1 октября, в Татарстане выявлено 7 230 случаев коронвируса. Местный Минздрав сообщает о 6 092 выздоровевших и 76 скончавшихся. В то же время федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией называет немного другие цифры: те же 6 092 выздоровевших, но лишь 48 скончавшихся.

По последним данным регионального Роспотребнадзора, проведено 739 771 исследование на коронавирусную инфекцию.

О НОВЫХ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ

Накануне стало известно еще о двух смертях зараженных COVID-19 жителей республики. Жертвами инфекции стали 72-летняя жительница Зеленодольского района и 74-летняя жительница Сабинского района.

Первая была госпитализирована в центральную районную больницу с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. Помимо этого, у женщины имелись серьезные хронические заболевания. Коронавирусная инфекция у пациентки была подтверждена после исследования.

Вторая была доставлена в казанскую клиническую больницу №2 с внебольничной двусторонней пневмонией. Ее состояние ухудшали обострении хронических заболеваний. Коронавирус у нее также был подтвержден.