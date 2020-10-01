Коронавирус в Ульяновской области на 1 октября 2020 года: заразились еще 125 человек

В регионе провели 278 962 теста на COVID-19, обследовали 261 429 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 117 случаев заражения коронавирусом. Так, в регионе COVID-19 подхватили уже 15 612 человек, 12 942 из которых на данный момент выздоровели, а 171 - скончался.

Большинство инфицированных - жители Ульяновска (8 327). Остальные из Димитровграда (1 737), Карсунского района (575), Барышского района (506), Инзенского района (485), Ульяновского района (434), Николаевского района (345), Мелекесского района (334), Цильнинского района (314), Чердаклинского района (311), Новомалыклинского района (274), Майнского района (240), Сенгилеевского района (240), Новоспасского района (211), Новоульяновска (211), Тереньгульского района (204), Вешкаймского района (202), Старомайнского района (198), Кузоватовского района (112), Старокулаткинского района (101), Сурского района (91), Павловского района (66), Радищевского района (57) и Базаросызганского района (37).

По последним данным местного Роспотребнадзора, в регионе провели 278 962 теста на COVID-19, обследовали 261 429 человека. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 3 610 пациентов.

О СИТУАЦИИ В ДИМИТРОВГРАДЕ

Димитровград является вторым по количеству зараженных коронавирусом муниципалитетом в Ульяновской области. По данным регионального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, с начала пандемии там выявлено 1 737 случаев COVID-19. Вот только мэр город Богдан Павленко называет другую цифру - 1 881 инфицированный.

По его словам, среди зараженных 21 ребенок, а также 7 сотрудников общеобразовательных учреждений и детских садов.

- За трое суток - с 26 по 28 сентября, коронавирусом заболело 56 человек; сегодня – 26. Выздоровели 1 423 человека. Летальных исходов – 16, - пишет градоначальник на своей странице в социальной сети.

После Павленко отмечает, что коэффициент распространения инфекции в Димитрограде – 1,32. На данный момент свободно 23,3% коек для больных коронавирусом. Это при том, что сейчас на стационарном лечении находятся 69 человек. В реанимации лежат 5 человек, двое из которых – на искусственной вентиляции легких.

- Возраст лишь нескольких больных превышает 70 лет. В основном среди пациентов стационара - люди 52-62 лет, - констатирует мэр Димитровграда.