Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 29 сентября 2020 года: губернатор Сергей Морозов анонсировал новые ограничения

В частности предполагается ужесточить контроль над нахождением людей в общественных местах. Фото: Олег ЗОЛОТО

С начала пандемии число заразившихся коронавирусом в Ульяновской области, по данным регионального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, на данный момент достигло 15 365 человек. Из них выздоровели около 13 тысяч пациентов, а скончались 165 человек.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Каждый день в регионе фиксируется более 100 новых случаев COVID-19, а также смерти зараженных им.

Ситуация с коронавирусом явно ухудшается, иначе бы губернатор области Сергей Морозов на штабе по развитию региона не анонсировал возможные ограничение в связи с этим.

Он раскритиковал расслабленное поведение населения, а именно не соблюдение ими предписаний Роспотребнадзора, досталось также руководству магазинов и точек общепита. Не обошел Морозов критикой и местных чиновников – количество заражений растет, а количество протоколов за нарушение перчаточно-масочного режима уменьшается (последний, как и запрет на проведение ряда массовых мероприятий в регионе продлен до 25 октября 2020 года – Ред.). Глава региона напомнил местным руководителям об их персональной ответственности в происходящем.

Из всего этого губернатор в итоге сделал вывод о возможном возвращении ограничений. Речь идет об усиленной подготовку больниц, в связи ростом количества инфицированных, рекомендовать предприятиям вернуть по возможности сотрудников на удаленный режим работы, пожилым людям сидеть дома, ужесточить контроль над нахождением людей в общественных местах, а также перевести студентов вузов на дистанционное обучение и рассмотреть перевод до 30% чиновников на удаленную работу.