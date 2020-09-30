Реабилитантка благотворительного фонда «Ярдэм»: «Уезжаю на Урал с отогретой душой»

Фото: пресс-служба Фонда "Ярдэм"

«Уезжаю на Урал с отогретой душой» - эти слова одной из реабилитанток Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм», родом с Урала, стали главным рефреном пресс-конференции фонда.

30 сентября в Казани в шатре «Ярдэм» (улица Серова 4а) обсудили продолжение проекта «Видеть и слышать сердцем». Он стал победителем конкурса грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Размер выделяемой поддержки составил более 9,9 миллиона рублей.

Фото: пресс-служба Фонда "Ярдэм"

Проект «Видеть и слышать сердцем» - это комплекс мероприятий образовательного, реабилитационного характера для незрячих и людей с небольшим остатком зрения: обучение чтению по системе Луи Брайля; обучение компьютерной грамотности с помощью специальной программы «Jaws»; психологическая реабилитация; культурная программа и экскурсии; спортивные мероприятия; занятия по ориентированию на местности; обучение домоводству и прикладному искусству; оказание юридической помощи.

Цель проекта - содействие в социализации инвалидов по зрению, путем реализации комплексного подхода для их социальной (бытовой), образовательной, психологической и физической реабилитации в виде проведения курсов. Одной из задач проекта является повышение уровня внимания к проблемам инвалидов по зрению со стороны общества.

На пресс-конференции выступили президент Национального благотворительного фонда «Ярдэм» Ильгам Исмагилов, директор реабилитационного центра Национального благотворительного фонда «Ярдэм» Малика Гельмутдинова, председатель Общественной палаты РТ Валеева Зиля Рахимьяновна, партнеры проекта, которые участвовали в его реализации, представители СМИ и реабилитанты проекта «Видеть и слышать сердцем».

Фото: пресс-служба Фонда "Ярдэм"

- Есть вклад в жизнь общества, который трудно измерить, но без него считать благополучным общество невозможно. За это им особая признательность и благодарность, и я надеюсь, что не зря здесь в этом проекте «Видеть и слышать сердцем» участвует не только республика, сюда приезжают и за помощью из других регионов Российской Федерации. Это конечно уникальный опыт, но вместе с этим и высокая планка духовности, нравственности, на которую надо равняться. И я думаю, то, что у нас есть в республике - это огромное богатство, - сказала Зиля Валеева.

- Напомню, что проект направлен на социальную реабилитацию незрячих и слабовидящих. В рамках проекта будет проведено обучение 6 групп с общим количеством обучающихся – 270 человек. Проект завершится 31 декабря 2021 года, - сообщила Малика Гельмутдинова.

Фото: пресс-служба Фонда "Ярдэм"

Первый курс нынешнего гранта, стартовал 15 сентября и продлится до 14 октября.

Участники курсов будут обучатся чтению и письму по системе Луи Брайля, которое является для незрячего средством получения информации. Каждый обучающийся получит комплект литературы, напечатанный шрифтом Брайля из 5 книг.