Впадал в депрессии, купил жене Porsche и три года сидел на лавке: Интересные факты о новичке "Рубина" Медведеве

Фото: ФК "Локомотив".

Карьера Никиты Медведева похожа ка какую-то синусоиду. Голкипер здорово ворвался в профессиональный футбол. За 22 матча в составе "Ростова" в сезоне 2016/2017 успел сыграть против "Манчестер Юнайтед" и выдать самую длинную сухую серию в истории чемпионатов России, не пропуская более 1000 минут.

Летом 2017 года он перешел в "Локомотив", где плотно сел на скамейку запасных, сыграв всего 2 матча за три года. Летом 2020 года он перебрался в "Рубин" и уже дебютировал в составе команды. В интервью sports.ru новичок "Рубина" рассказал о том, как оказался в Казани, почему полировал лавку в "Локомотиве" и какие машины предпочитает.

БЫЛ ГОТОВ ВЫТЕСНИТЬ ГИЛЕРМЕ

- Тогда шли разговоры, что Гилю могут продать. И тут я – молодой вратарь, показавший себя, поигравший в еврокубках, что важно для команды, которая тогда вышла в Лигу Европу. Я пошел, чтобы стать первым номером. Когда идешь, не думаешь, что не будешь играть, что все случится так, как случилось. Тем более в начале первого сезона были моменты, когда Гиля играл не лучшим образом. Я ждал своего шанса, но команда выигрывала, поэтому он продолжал играть. Это интересная вещь, которая происходит в командных видах: ты можешь ошибаться, но если вы выигрываете – все нормально. Если отбираешь у команды очки – другое дело. Хотя на тот момент психологически и физически я с Гилей находился на одном уровне. Не спорю, что он сильный вратарь, но за эти три года он стал намного сильнее. Еврокубки, победа в чемпионате и призовые места окрылили его. А вспомни его первые годы в России: он пришел в 21-22, сидел в запасе, прошел через большие трудности – через два повреждения крестов, но заиграл и стал основным вратарем сборной. Я смотрел на него и видел перед собой пример. И тоже был готов к трудностям.

ПЕРЕВОД В ДУБЛЬ И ПОПЫТКИ РАЗОРВАТЬ КОНТРАКТ С "ЛОКОМОТИВОМ"

– Я не играл и понимал, что после сезона со стороны "Локомотива" будет какой-то прессинг. В итоге мне сразу предложили разрыв контракта, не отпустив ни в аренду, ничего. Так я понял, что клуб не заинтересован во мне. Получилось как: сыграли заключительную игру сезона с "Уралом", через день звонит Кикнадзе: "Ну что, мы с тобой договоримся или не договоримся?" – "Нет, я хочу играть в «Локомотиве". – "Хорошо, тогда мы тебя с 28 июля переводим в "Казанку" – "Переводите, только этот вопрос со мной больше не обсуждайте и набирайте агенту".– Понимаешь, какой тут момент. Мне просто стало неприятно, как со мной решили расстаться. Я все еще был игроком клуба, а под конец сезона начались высказывания: "Пускай Геркус объяснит, как они подписывали Медведева". Это неуважение ко мне. Плюс меня просто хотели выкинуть из клуба. Можно было сделать нормально: никакие цифры не называть, сесть, поговорить и сказать: "Никит, мы не заинтересованы в твоем развитии в "Локомотиве". Если бы они были заинтересованы, они бы предложили аренду. Но я понимал, что этого не произойдет, потому что каждое трансферное окно у меня была возможность уйти в аренду – и меня не отпускали.

ПОЧЕМУ НЕ ОТПУСТИЛИ В АРЕНДУ

- Этой зимой возник вариант с "Сочи", когда Сослан получил травму. Был реальный шанс перейти, но Палыч не отпустил. В тот момент мы находились в Катаре, я зашел к нему в комнату, а он ответил коротко: "Нет". Дальше спорить было бесполезно. Он просто сказал: "У нас есть три вратаря. Если, условно, Гиля ломается, и ты уйдешь, мы останемся с одним вратарем". Хотя я понимал, что даже если у Гили травма или еще что-то, я играть не буду. Он ответил мне с таким подтекстом, что я буду играть, только если что-то произойдет с двумя вратарями. Мне было обидно, что он надеется на меня в последнюю очередь. Что я должен оставаться только на случай форс-мажора, потому что я хотел играть.

МОГ ОКАЗАТЬСЯ В "РУБИНЕ" ЕЩЕ ТРИ ГОДА НАЗАД

- Первый вариант – "Рубин". В него тогда уходил весь тренерский штаб, а мне очень хотелось продолжить работу с Бердыевым и Кафановым. Но они долго не могли подписать контракт, я сидел, ждал, каждый день звонил Виталичу с вопросом: "Еще не подписали?". Потому что он тогда сказал: "Мы заберем тебя и Сослана". В это же время меня звал "Локомотив". В какой-то момент там уже начали настаивать, что пора определяться. Я понял, что потяну еще – и предложение пропадет. Позвонил Виталичу, все объяснил. Он ответил: "Честно, не знаю, будем мы в итоге здесь или нет. Лучше поезжай и подпиши контракт с "Локомотивом". Это большой клуб, ты заслужил".

КУДА ЕЩЕ МОГ ПЕРЕБРАТЬСЯ?

- В 2018 году в «Арсенал», когда из него ушел Габулов. В «Ростов» – сначала там говорили об аренде, потом меня хотели выкупить обратно, но Виталич сказал: «Все-таки аренда будет правильнее». Я ответил, что хочу, был готов сильно потерять в зарплате, чтобы играть, уже говорил жене, что переезжаем в Ростов, но снова не получилось. Даже Заур Хапов говорил: "Нет, в аренду ты не пойдешь, все будет нормально, будешь играть здесь". Но как время показало, 3 года я не играл. Зимой, кроме "Сочи", звали в Европу: Голландию, Бельгию. Хотели взять в аренду на полгода, но это сложно. Если в Европу и идти, то надо основательно. А так – ты придешь, только освоишься, и уже пора обратно. Поэтому в аренду надо уходить в России.

О ПЕРЕЖИВАНИЯХ И ДЕПРЕССИИ

- В последнем сезоне я находился уже в тяжелом состоянии. Приходишь домой после матча или тренировки – и просто молчишь, потому что весь в себе. Это своего рода депрессия на самом деле. Прошлым летом у меня не сложилась очередная аренда, я снова не играл, плюс изменилось отношение клуба. Я полностью отдавал себя футболу, каждый день приезжал на базу и работал. А что шло взамен? Взамен я получал очень хорошие деньги, да. Но этого мало. Все-таки охота идти выше и выше, но шансов никаких. Жена как ни старалась вывести на эти разговоры, я не поддавался. Хотя она объясняла, что когда выговоришься – становится легче. Но я отвечал, что все нормально. Хотя она знала правду – каждый день рядом. Спасибо, что вытерпела это, каждый день находилась со мной. Понятно, что приходилось гнать плохие мысли, чтобы не грузить ее. Если постоянно думать об этом, можно с ума сойти. Поэтому, кстати, я на каждый матч настраивался, как будто выйду в основе. Если так не делать, ничего хорошего не произойдет. Вдруг ты все-таки выйдешь, если вратарь получит травму.

КУПИЛ PORSCHE СЕБЕ И ЖЕНЕ

- Porsche Cayenne. Жене – Porsche Macan. Просто понравились, была возможность, порадовал себя и жену. Больше особо ни на что не трачу. На самом деле мне даже жалко зайти в Gucci или Dolce&Gabbana. Обычно одеваюсь в простое. Джинсы Dsquared, например. Думаю, они есть у каждого жителя Москвы, не такие дорогие по московским меркам. Хотя я в основном в спортивном хожу. Жена недовольна, но мне так комфортнее. Джинсы надеваю редко, рубашку вообще только на праздник.

ПОЧЕМУ ПЕРЕЕХАЛ В ИМЕННО В КАЗАНЬ

- Были варианты в ФНЛ, но туда бы точно не пошел. В РПЛ только "Ротор" и "Ростов". Про Волгоград сейчас расскажу, Ростов – все понятно: там три квалифицированных вратаря. Пришлось бы ждать, пока кто-то уйдет в аренду уйдет, или кого-то продадут. Ждать я не мог, потому что начинался сезон. В "Ротор" не пошел, потому что выбрал "Рубин". Все – из-за тренерского штаба и тренера вратарей. Не сомневаюсь в тренерах "Ротора", но Викторыча Козко поставлю в один ряд с Кафановым. Он его ученик, я знаю его требования, я знаю, чего он хочет от вратарей. Здесь от каждой тренировки ты получаешь пользу. Понимаешь, какое упражнение делаешь, для чего, и если не так – что нужно исправить. Для меня это совсем другой уровень. Перед переходом, конечно, советовался с Виталичем. Как только он узнал про "Рубин", сказал: "Даже не думай, поезжай". Я с ним вообще много о чем советуюсь, раз в месяц стабильно созваниваемся.