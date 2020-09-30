“Тишины хочу, покоя - на войну хочу”: на ТНТ готовится к премьере “Гусара” с Гариком Харламовым в главной роли

Фото: ТНТ

В понедельник, 5 сентября, на ТНТ начнется показ сериала “Гусар”, главную роль в который сыграла звезда телеканала Гарик Харламов. Это легкая и смешная фантастическая история о поручике Григорие Рыльском, который переносится в современный мир прямиком из 1812 года. Вот он разузнал планы французов и готов поведать о них Кутузову, а вот он уже стоит в небольшой квартире в центре Москвы 2019 года.

Фото: ТНТ

Интересно, что мирная, обновленная Россия кажется главному герою менее приятной и спокойной, чем его родное время, когда он был вынужден сражаться в Отечественной войне.

- Злые тут все какие-то. Шум, гам, - жалуется он. - Тишины хочу, покоя - на войну хочу.

Не ждите от “Гусара” точного воспроизведения исторических действий. Тогда вас и не смутят ни Кутузов, избивающий своих солдат за предложения сдать Москву, ни настоящая граната, которую Рыльский бросает в недругов. Не ждите от “Гусара” сложной драмы, интеллектуальных шуток, подтекста и необычных режиссерских решений. После “серьезных” релизов ТНТ с часовыми сериями и сложными темами, этот - просто получасовая комедия для того, чтобы расслабиться после долгого дня.

Фото: ТНТ

Не ждите от “Гусара” и оригинальности. История с самого начала напоминает сюжет фильма “Иван Васильевич меняет профессию” 1973 года. Вот только в комедии Гайдая, некоторые герои - управдом Инва Бунша и вор-рецидивист Жорож Милославский - отправляются в прошлое, что делает картину объемнее. Тогда как, что царь Иван Грозный, что поручик Рыльский в непривычных реалиях выглядят одинаково комично. Не хватает только культовой фразы Натальи Крачковской: “И тебя вылечат”, но в психблольнице герои нового сериала ТНТ побывают уже в первой серии.

Фото: ТНТ

Помимо Рыльского в сериале, конечно, есть и другие персонажи. Во-первых, Дима - ученый, который потратил десять лет своей жизни на создание машины времени. Он может и любит свою жену, но ПОЛИНА (именно так он называет свое творение) для него нечто большое - смысл существования.

Фото: ТНТ

Во-вторых, Катя - несчастная жена Димы, которой не хватает внимания мужа. Она уж и кота одна похоронила, и работает за двоих - а он ничего не замечает. Это и становится причиной желания героини подать на развод. Возможно у Рыльского, как и некогда у Ивана Васильевича получится помирить героев. Посмотрим.

Смотрите “Гусара” на телеканале ТНТ с 5 октября в 20.00.