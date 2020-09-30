Несмотря на сложности, мы работали в плановом режиме

Коронавирусная инфекция, ограничения, связанные с ней, последовавший экономический кризис стали ударом для многих компаний. И «Инженерно-производственный центр» не стал исключением.

В марте 2020 года, на момент введения санитарно-эпидемиологических ограничений, на нашем заводе была полная загрузка по заказам - мы не могли себе позволить подвести наших партнеров и не поставить им продукцию. В то же время мы осознавали ответственность за жизнь и здоровье работников завода.

Поэтому были приняты все возможные меры для безопасного продолжения работы. Почти все офисные специалисты были переведены на удаленный режим работы, производственники - на вахтовый.

Для всех было организовано питание за счет завода с использованием одноразовой посуды. Все производственные и офисные помещения убирались и дезинфицировались в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Мы приостановили работы всех сторонних организаций на заводе, в том числе, к сожалению, вынуждены были приостановить на три месяца строительство новых корпусов и т. д. Принятые меры позволили нам избежать случаев заражения на заводе, и спустя некоторое время мы смогли вернуться к работе в плановом режиме.

Но все это было бы невозможно без поддержки наших заказчиков, партнеров и поставщиков - именно благодаря их работе даже в самые сложные моменты мы могли продолжать работу, не останавливая производство.

Отдельную благодарность хочется выразить Машиностроительному кластеру РТ, который в самый кризисный период всегда оставался на связи и, действуя в режиме антикризисного центра, поддерживал предприятия Татарстана 24 часа в сутки.

В связи с режимом самоизоляции выставки и конференции, которые прежде были нашим основным каналом привлечения заказчиков, прекратили свою деятельность. Мы смогли перестроить нашу маркетинговую стратегию и вышли на онлайн-формат.

Несмотря на огромное количество кризисных явлений в мире, уверены - 2020 год запомнится нам не только трудностями. Положительным событием в этом году стал для нас выход на рынок Армении, Белоруссии и Украины. Впрочем, впереди еще весь остальной мир, так что расслабляться нам некогда.

Мы так же, как и вы, надеемся, что эпидемия коронавируса в скором времени закончится, и мы будем рады встретить вас на нашем заводе - мы очень любим гостей!

423236 Бугульма,

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