Коронавирус в Татарстане, последние новости на 30 сентября 2020 года: скончались еще двое зараженных

С начала пандемии в республике зафиксировано 7 230 случаев COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 25 зараженных коронавирусом. Большинство из них - жители Казани (13). Остальные из Зеленодольского (4), Высокогорского (2), Сабинского (2), Аксубаевского (1), Альметьевского (1) и Нижнекамского (1) районов, а также Набережных Челнов (1). Один случай завозной, 24 - контактные.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Среди инфицированных один несовершеннолетний, троим - от 18 до 30 лет, восьмерым - от 30 до 50 лет, шестерым - от 50 до 60 лет, шестерым - от 60 до 70 лет и одному - от 70 до 80 лет. Пятеро из них госпитализированы, остальные - оставлены дома с легкой или вовсе бессимптомной формами течения болезни.

С начала пандемии в республике зафиксировано 7 230 случаев коронавируса. Минздрав Татарстана сообщает о 6 092 выздоровевших и 76 скончавшихся. В то же время федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией называет немного другие цифры: те же 6 092 выздоровевших, но лишь 48 скончавшихся.

О НОВЫХ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ

Стало известно еще о двух смертях зараженных коронавирусом жителей Татарстана. Жертвами инфекции стали 72-летняя жительница Зеленодольского района и 74-летняя жительница Сабинского района.

Первая была госпитализирована в центральную районную больницу с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. Помимо этого, у женщины имелись серьезные хронические заболевания. COVID-19 у пациентки был подтвержден после исследования.

Вторая была доставлена в казанскую клиническую больницу №2 с внебольничной двусторонней пневмонией. Ее состояние ухудшали обострении хронических заболеваний. Коронавирус у нее также был подтвержден.

Даты смертей Минздрав Татарстана не называет.