Минздрав Республики предупреждает: ОРВИ и грипп в 2020 году могут быть особенно коварны

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Эпидемия коронавируса в Татарстане развивается по относительно оптимистичному сценарию. По состоянию на 28 сентября Республика находится лишь на 52 месте среди регионов РФ по общему количеству выявленных с начала статистических наблюдений случаев заболевания COVID-19. Темп прироста новых случаев также остается на достаточно низком уровне. Однако, по данным Управления Роспотребнадзора по РТ, на 25 сентября в учебных заведениях Татарстана было зарегистрировано 19 единичных случаев новой коронавирусной инфекции: заболело 14 учителей, четыре студента и один ученик. В результате 13 учебных заведений были закрыты.

На этом фоне по чатам в WhatsApp продолжает циркулировать информация, что школы и вузы Республики якобы вот-вот будут снова массово переведены на «дистанционку».

Пока все это, конечно, непроверенные слухи. Но и вполне реальные основания для беспокойства тоже есть. Из-за снижения температур люди все больше времени проводят в закрытых помещениях, в которых коронавирусу, как любому респираторному заболеванию, распространяться намного проще. По окончанию сезона отпусков в крупных городах растет и деловая активность. В результате все больше народу скапливается в общественном транспорте, где в час пик далеко не всегда есть возможность соблюдать необходимую социальную дистанцию.

Кроме того, в Татарстан стали возвращаться туристы из других регионов России и открытых для посещения зарубежных стран. Даже несмотря на то, что в этом году таких путешественников было намного меньше, чем обычно, в Республике все же фиксируются новые завозные случаи заболевания коронавирусом. Его уже привозили туристы из Краснодарского края, Крыма и Турции.

Не стоит забывать и о том, что на фоне эпидемии коронавируса к нам также приходят сезонные грипп и ОРВИ.

Опасность микст-инфекций

О возможности наложения второй волны заболевания COVID-19 на грипп и ОРВИ еще в конце августа предупредил главный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Традиционно с сентября месяца у нас начинается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Это группа сезонных заболеваний, которые характеризуются воздушно-капельным путем передачи. Но в этот сезон данная ситуация осложняется тем, что идет циркуляция коронавирусной инфекции», – отметил эксперт.

Он объяснил, что сочетанное течение Covid-19 и гриппа еще не изучено, поэтому его следует считать особо опасным для здоровья. Чтобы предотвратить микст-инфекцию, Лопушов посоветовал сделать прививку против гриппа.

Несомненно, масштабная программа вакцинации – главный инструмент сдерживания эпидемий гриппа в России в последние годы. Однако Роспотребнадзор все же оговаривается, что вакцинация существенно снижает риск заболеть гриппом, но не исключает его полностью. Более того, если от гриппа можно привиться, то от сезонных респираторных вирусов вакцин нет. Защитить может только наш собственный крепкий иммунитет. А с ним этой осенью тоже могут возникнуть проблемы.

Без помощи придется трудно

Многие из нас провели это лето в самоизоляции, ограничивали контакты с другими людьми, меньше выходили на улицу и посещали общественные места. В результате наш иммунитет отвык от регулярных тренировок и потому стал более уязвимым.

В этой ситуации поддержать иммунную систему можно сбалансированным питанием, полноценным сном и прогулками на свежем воздухе, а дополнительные силы иммунитету придадут специальные препараты – индукторы интерферонов (ИИ). Они помогают нашему организму побеждать вирусные инфекции еще до начала заболевания.

«Одной из самых ранних реакций врожденного иммунитета считается индукция и синтез эндогенных интерферонов. Доказано, что течение и исход вирусных инфекций во многом зависит от способности систем запуска синтеза интерферонов организма - быстро и адекватно реагировать на внедрение возбудителя», - пишет директор НИЦ им. Гамалеи, академик Александр Гинцбург. Т.е. первое, что наш организм начинает делать при попадании в него вируса – это вырабатывать интерфероны – специальные белки, которые блокируют размножение вируса. Этот заложенный в нас самой природой механизм борьбы – самое совершенное средство для лечения вирусных заболеваний – универсальное, действующее на любые вирусы, вызывающие ОРВИ и грипп. А индукторы интерферонов стимулируют их выработку в организме и помогают длительное время поддерживать оптимальный баланс, если иммунитет ослаблен или активно атакуется различными вирусами, например, в сезон простуд. Это эффективные, безопасные и проверенные временем лекарственные средства.

Недаром такие препараты, как, например, Кагоцел, Тилорон, Меглюмина акридонацетат и другие, входят в различные клинические рекомендации Минздрава по терапии и профилактике гриппа и ОРВИ у взрослых и детей. Применение индукторов интерферонов даже включено во Временные методические рекомендации Минздрава «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Ведь лекарство от COVID-19 до сих пор не найдено, а индукторы, по аналогии с сезонными ОРВИ, могут помочь иммунитету справиться самостоятельно в случае легкого течения болезни. Более того, сейчас такие лекарства тестируются на противовирусную активность в отношении штамма SARS-CoV-2, вызывающего ковид. В частности, Кагоцел недавно успешно прошел такое лабораторное исследование. Оно показало, что препарат эффективно подавляет размножение пандемического коронавируса.

В общем, встречаем сезон во всеоружии. Комбинация из вакцинации от гриппа и ответственного подхода к поддержке иммунитета сильно увеличивает ваши шансы провести эти осень и зиму без болезней. Ну и от масок, перчаток и антисептиков отказываться тоже пока рано.