Олег Николаев поблагодарил жителей Чувашии за сделанный на голосовании выбор

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Новый официальный глава региона выразил слова благодарности жителям республики за оказанное доверие и за возможность трудиться ближайшие пять лет на благо республики.

- Воспринимаю как кредит доверия, который необходимо подтвердить результатами работы в предстоящий период, - подчеркнул Олег Николаев в своем обращении.

Он напомнил, что написанная и принятая общенародными усилиями комплексная программа социально-экономического развития региона закреплена на законодательном уровне и обязательна к исполнению.

- Задача всех ветвей и уровней власти, я это осознаю, прежде всего, как личную задачу, - за счет слаженной и последовательной работы обеспечить уверенность жителей в завтрашнем дне, - особо подчеркнул он.

Олег Николаев также добавил, что, несмотря на волнение из-за большого объема предстоящих работ, есть уверенность в том, что все получится благодаря четкому плану действий и хорошо подобранному составу правительства.