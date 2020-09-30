В Чебоксарах появится инновационный центр «Син-Энергия»

Фото: предоставлено пресс-службой ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»

В Чувашии принято решение о создании уникального для республики подразделения - инновационного центра «Син-Энергия» на базе Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова. О его создании еще в начале сентября обсудили глава региона Олег Николаев и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. О целях и задачах, а также особенностях центра на днях журналистам рассказал ректор ЧГУ Андрей Александров.

ТРИ ВЕКТОРА РАБОТЫ

- Сегодня университет позиционирует себя как вуз, стремящийся стать центром компетенций не только российского, но и мирового уровня, - отметил Андрей Александров на встрече с журналистами.

Процесс создания центра индустриальных инноваций, по мнению ректора, стал логичным продолжением работы, которую университет ведет последние годы.

- Вместе с предприятиями электротехнического кластера республики мы занимались трансформацией системы подготовки специалистов с высшим инженерным образованием для электротехнической отрасли, - разъяснил он.

В соответствии с проектом на одной площадке разместят центры по семи различным направленностям: от цифровой энергетики до индустриальных композитов.

- Здесь найдут применение технологии, которые реализуются в электроэнергетике, электротехнике, радиоэлектронике, машиностроении, химическом производстве. Очень важным направлением считаем компетенцию по кибернетической безопасности - по сути это обеспечение устойчивости работы энергосистемы страны, защита информации в широком смысле слова, - разъяснил Александров.

В новом комплексе будет размещаться центр it-компетенций, который помимо образовательной составляющей станет и центром разработки новых программ.

Помимо межфакультетских образовательных площадок для студентов и действующих сотрудников предприятий в инновационном центре создадут научно-презентационные лаборатории предприятий-партнеров с образцами действующих разработок, выставочный центр новейших разработок вуза и коворкинг-центр стартапов.

Определенный вектор работы будет посвящен профориентации школьников.

- Мы организуем несколько классов, где ребята смогут попробовать для начала создать простейшие программы. Дадим им возможность принять участие в конструировании, - разъяснил ректор.

В перспективе «Син-Энергия» будет работать в интересах развития реальных секторов экономики и промышленности региона.

СОБЕРУТ КАК КОНСТРУКТОР

Планируется, что инновационный центр разместят на месте корпуса «З» - бывшей военной кафедры ЧГУ.

- Корпус 60-х годов постройки. Он морально и физически устарел, и для использования в таких целях вуза он непригоден, - посетовал Андрей Александров.

Поэтому столь важные задачи решаются на уровне высшего руководства: Олег Николаев на встрече с Валерием Фальковым поставил вопрос о необходимости реконструкции корпуса в целях создания центра.

В настоящее время уже есть концепция, общее видение проекта и архитектурный эскиз будущего здания.

Однако этого недостаточно для старта строительства.

- Мы бы начали хоть завтра, но есть правила строительства таких многоэтажных зданий. Сейчас необходимо получить задание от учредителя (Министерство науки и высшего образования РФ. - Ред.) на проектирование здания. Разработанный проект пройдет государственную экспертизу. После этого его включат в федеральную адресную программу строительства, - разъяснил порядок ректор.

Пока же все классы и лаборатории центра, по словам Александрова, будут размещаться разрозненно. После завершения строительства все лаборатории, выставочные площади и помещения для занятий школьников словно «конструктор по частям» соберут под одной крышей.