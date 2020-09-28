Гидрометцентр Татарстана: температура воздуха зимой-весной 2020/2021 в регионе будет около нормы и выше

В декабре и январе среднесуточная температура воздуха будет около нормы. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Стало известно какая зима и весна ожидает татарстанцев в период 2020-2021 годов. С вероятностью 67-69% особых морозов не ожидается. Температурный фон в республике, как и на большей части территории России, ожидается около и выше средних многолетних значений.

Так, в октябре он будет около нормы – среднесуточная температура воздуха составит +3,1 градуса. В ноябре будет выше нормы – 3,7 градуса ниже нуля. Декабрь же здесь не отличится какими-либо отклонениями от той же многолетней нормы – среднесуточная температура воздуха составит -9,6 градуса. В январе так же температурный фон будет около нормы – 13,6 градуса мороза. А вот февраль и март будут теплее недели в прошлом – 12,3 градуса ниже нуля и -5,7 градуса соответственно.

- Следует учесть, что в течение холодного периода 2020-2021 годов вероятностный прогноз погоды будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды, - уточнили в Гидрометцентре Татарстана.