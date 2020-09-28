Пожар на складе в Казани 28 сентября 2020: площадь возгорания 400 квадратных метров

С места происшествия. Фото: скриншот с видео

На месте пожара на складе в Казани экстренные службы создали штаб по его тушению. Напомним, сообщение о возгорании в одноэтажном здании на улице Короленко поступило в 11.40. На данный момент установлено, что склад принадлежит частному предпринимателю, который хранил там поролон и полиэтилен. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

- С помощью тепловизора проверили соседние строения, угрозы распространения нет, - сообщили в МЧС Татарстана. – Для тушения пожара привлечены 95 человек и 25 единиц спецтехники. Открытое горение ликвидировано.

В настоящее время уточняется информация о пострадавших. На место происшествия прибыли сотрудники прокуратуры. Организована проверка.