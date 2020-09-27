Коронавирус в Татарстане, последние новости на 27 сентября 2020 года: ситуация остается стабильной

Местные власти не планируют возвращаться к "ковидным" ограничениям, как это произошло в Москве. Фото: Андрей АБРАМОВ

По данным на утро воскресенья, 27 сентября, в Татарстане выявили 7 135 случаев коронавируса. Местный Минздрав сообщает о 6 020 выздоровевших и 74-х скончавшихся. При этом, федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией называет немного другие цифры: 6 036 выздоровевших, но лишь 48 скончавшихся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Несмотря на то, что зараженные в республике продолжают выявлять ежедневно, местные власти не планируют возвращаться к "ковидным" ограничениям, как это произошло в Москве. Однако смягчать оставшиеся ограничения в регионе также не спешат. В Роспотребнадзоре Татарстана считают, называют ситуацию с COVID-19 в республике стабильной.