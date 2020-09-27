Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 27 сентября 2020 года: заразились еще 117 человек

Большинство зараженных - жители Ульяновска (8 048) и Димитровграда (1 675). Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 117 случаев заражения коронавирусом. Так, в регионе COVID-19 подхватили уже 15 128 человек, 12 942 из которых на данный момент выздоровели, а 155 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Большинство инфицированных - жители Ульяновска (8 048). Остальные из Димитровграда (1 675), Карсунского района (561), Барышского района (483), Инзенского района (449), Ульяновского района (430), Николаевского района (333), Мелекесского района (330), Цильнинского района (314), Чердаклинского района (305), Новомалыклинского района (274), Сенгилеевского района (240), Майнского района (230), Новоульяновска (210), Вешкаймского района (202), Новоспасского района (202), Тереньгульского района (199), Старомайнского района (198), Кузоватовского района (112), Старокулаткинского района (93), Сурского района (81), Павловского района (66), Радищевского района (56) и Базаросызганского района (37).

По последним данным местного Роспотребнадзора, в регионе провели порядка 268,7 тысяч тест на COVID-19, обследовали более 251,8 тысячи человек. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 4 283 пациента.