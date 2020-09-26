Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 26 сентября 2020 года: Режим повышенной готовности продлен до 18 октября

Масочный режим продолжает действовать. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По последним данным, в Марий Эл было выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции, с начала пандемии в республике было выявлено 4 742 случаев COVID-19. В 4 150 из них пациенты уже выздоровели, а в 49 зафиксирована смерть зараженного.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

В свою очередь режим повышенного готовности в связи с коронавирусом в Марий Эл должен был завершиться уже 27 сентября, то есть в это воскресенье. Но о снятии ограничений говорить еще рано. Так, глава республики Александр Евстифеев своим указом продлил данный режим до 18 октября 2020 года.

Это значит, что по-прежнему ношение медицинских масок обязательно при посещении зданий, нахождении в общественном транспорте и такси, а также на ж/д объектах. Продолжит действовать запрет и на проведение ряда массовых мероприятий.

ПЕРВЫЕ ПРИВИВКИ ОТ COVID-19

Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которая поступила в Марий Эл, была отправлена в Волжск. Там ею га добровольной основе были привиты 42 местных медработника Речь идет именно о тех людях, которые непосредственно контактируют с зараженными COVID-19. Это в том числе сотрудники инфекционного стационара, поликлиник и профильных отделений.

Напомним, «Спутник V» - это двухкомпонентная вакцина. То есть прививаемому нужно сделать два укола с перерывом в три недели.