Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 26 сентября 2020 года: число зараженных перевалило за 15 тысяч

В регионе провели 268 691 тест на COVID-19, обследовали 251 822 человека. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 119 случаев заражения коронавирусом. Так, в регионе COVID-19 подхватили уже 15 011 человек, 12 761 из которых на данный момент выздоровели, а 155 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Большинство инфицированных - жители Ульяновска (7 983). Остальные из Димитровграда (1 648), Карсунского района (561), Барышского района (483), Инзенского района (449), Ульяновского района (426), Мелекесского района (326), Николаевского района (324), Цильнинского района (313), Чердаклинского района (302), Новомалыклинского района (274), Сенгилеевского района (234), Майнского района (230), Новоульяновска (210), Вешкаймского района (202), Новоспасского района (202), Тереньгульского района (199), Старомайнского района (198), Кузоватовского района (112), Старокулаткинского района (93), Сурского района (81), Павловского района (66), Радищевского района (56) и Базаросызганского района (37).

По данным местного Роспотребнадзора, в регионе провели 268 691 тест на COVID-19, обследовали 251 822 человека. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 4 283 пациента.

О ПРОДЛЕНИИ ЗАПРЕТА НА ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В Ульяновской области продлили запрет на проведение в регионе массовых мероприятий до 25 октября. Кроме этого, еше месяц в регионе нельзя возобновлять работу развлекательных заведений. Вместе с тем, продолжает действовать перчаточно-масочный режим.

При этом в регионе официально разрешены спортивные соревнования и концерты, если на них будут присутствовать лишь 50% возможных зрителей.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОПРОФИЛЬНОГО ИНФЕКЦИОННОГО ГОСПИТАЛЯ

В Ульяновской области собираются построить многофункциональный инфекционный госпиталь на 285 мест с возможностью увеличивать мощности в случаи необходимости до 570 коек. Возведение объекта потребует порядка 1,4 миллиарда рублей.

По данным ТАСС, глава региона Сергей Морозов предложил обратиться к правительству России с просьбой рассмотреть возможность строительства объекта еще в августе 2020 года. Все необходимые документы уже отправлены.