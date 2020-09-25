Пять чемпионств, 12 иностранцев и премьер-министр в роли президента: Что нужно знать о регбийном клубе «Стрела»

Фото: РК "Стрела".

В каком казанском спортивном клубе больше всего иностранцев? «Ак Барс»? «УНИКС»? «Рубин»? А вот и нет. Лидером по числу иностранных спортсменов является «Стрела».

Какая такая «Стрела»? Этим вопросом могут задаться 9 из 10 человек, которым сообщат о существовании такой команды. Меж тем, история «Стрелы» насчитывает более 50 лет. «Стрела» появилась в 1967 году. Сперва ее создали, как сборную из студенческих команд, куда входили спортсмены Казанского Государственного Университета, химико-технологического и авиационного институтов.

В 70-х годах казанские регбисты стали принимать участие в Первенствах и Чемпионатах СССР, в 1993 году победили в Кубке России по регбилигу и десять лет удерживали лидирующие позиции в стране: 5 раз подряд становились чемпионами, а с 2002 по 2008 - серебряными призерами Чемпионата России.

После больших побед команда распалась и прекратила свое существование. Только в 2011 году возрождается под названием «Стрела-Агро» и сходу выигрывает Высшую лигу чемпионата России и удивляет всех на играх Кубка европейских чемпионов по регби-7, заняв 2 место. Однако после нескольких удачных сезонов команда вновь рухнула в никуда. Причина расформирования команды – прекращение финансирования.

Но буквально в прошлом году «Стрела» вновь появилась на спортивной арене. Возвращение команды стало удачным, ведь в 2019 году «Стрела» стала бронзовым призером Высшей лиги России по регби и получила путевку в Премьер-лигу.

В ходе Чемпионата страны «Стрела» навела немало шороха и заняла достойное для дебютанта 6 место в регулярке. Уже 26 сентября «Стрела» на родном «Тулпаре» (стадион в Казани – Ред.) примет «Красный Яр» в рамках полуфинала Кубка России. К слову, на пути к полуфиналу «Стрела» выбила из турнира лидера Премьер-Лиги пензенский «Локомотив» и довольно крепкую московскую «Смену».

- Мы готовимся, команда хорошо работает и выкладывается на тренировках. Это будет очень интересный матч, и мы будем играть только на победу. Естественно, «Красный Яр» - это фаворит, они брали Кубок в прошлом и позапрошлом году, это опытная команда, опытные бойцы. Но мы тоже не хотим довольствоваться полуфиналом – да, мы новички, но наша цель – побеждать. Мы достаточно далеко забрались, отступать нам некуда, поэтому будем играть на победу, - поделился мыслями наставник казанской команды ДжейПи Нил.

- Ребята отдохнули после последнего матча регулярного чемпионата, 3-4 недели у нас было на подготовку к полуфиналу Кубка. Сейчас все игроки в очень хорошем настроении – все готовы к игре, потому что идет насыщенная подготовка. Против «Красного Яра» мы уже играли, это сильная команда, у них физически сильные нападающие и большие ребята. Мы, скорее, будем зацикливаться на своем и концентрироваться на своей игре. Ошибки в прошлых играх у нас были в коридорах, где-то мы чуть уступили. Посмотрели ту игру, провели работу над ошибками, сделали выводы – нужно все 80 минут играть. В принципе, мы играли на равных, где-то были впереди, но концовку матча упустили – думаю, это был переломный момент. В этой игре мы постараемся такого не допустить, - рассказал капитан казанской команды Магомед Давудов.

НА КОГО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Якобус Мараис – один из новобранцев команды в межсезонье. До переезда в Казань играл только на родине, где проявил себя неплохо. В России дела у него пошли не хуже. Сейчас он лучший бомбардир среди всех иностранцев в Премьер-Лиги.

Йоханнес Тромп – единственный представитель Намибии в «Стреле». Он также играл только на родине. В 2013 году стал выступать за намибийский клуб «Вестерн Сабёрбз», где стал лишь третьим белокожим игроком за всю историю команды. В первый же год игрок очень хорошо зарекомендовал себя и помог клубу стать чемпионом Намибии. Долгое время играл за национальную сборную, в том числе и на чемпионатах мира. На данный момент он входит в шестерку лучших в чемпионате России по числу попыток.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Президентом «Стрелы» является премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Он сам играл в регби, начинал еще студентом, а в 90-х феерил в составе «Стрелы», становился с командой чемпионом России.

Именно Песошину болельщики «Стрелы» должны сказать спасибо за возрождение команды в 2019 году.

Матч «Стрела» - «Красный Яр» состоится 26 сентября в 15:00.