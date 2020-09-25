Звезда сериала «Гусар» Катерина Ковальчук: «Самое смешное начиналось, когда уставший Гарик Харламов забывал текст»

Фото: ТНТ

5 октября на ТНТ выходит новый комедийный и фантастический сериал «Гусар» с Гариком Харламовым. Это легкая и метафоричная история про офицера Рыльского, героя Отечественной войны 1812 года, который неведомым образом телепортируется в современную Москву.

Многое тут кажется ему диким, а иное - более чем узнаваемым. Мы побеседовали с актрисой Катериной Ковальчук, сыгравшей жену супер-ученого, что изобрел машину времени и перенес гусара из пекла войны 1812 года в пекло столицы 2020-го.

Фото: ТНТ

- Расскажите о вашей героине из сериала «Гусар»?

- Катя - девушка очень сильная, главная в семье. Рулит мужем. Весьма самодостаточная, любит себя, точно знает, чего хочет. Идет к своим целям, а их у нее много! У нее есть собственное event-агентство, она обожает организовывать праздники. При этом всем Катя остается романтичной особой, добрая и чуткая. Заботливая и искренняя. Но любит, чтобы все было четко и по плану - в этом мы немного похожи. Правда, я помягче, конечно.

- На первом месте все-таки должны стоять отношения или сначала дела, а все остальное потом?

- Конечно, отношения. Если вы спрашиваете меня как Катю Ковальчук. Так что я полностью солидарна с моей героиней, которая ставит перед мужем вопрос ребром: или она, или машина времени.

Фото: ТНТ

- Не кажется ли вам, что ваша героиня поступает слишком эгоистично. Тут такое изобретение мирового масштаба, а она со своими чувствами?

- Нет, не кажется. Она уважительно относится к изобретению мужа, гордится им и тем, что он ученый. Скорее, дело в том, что мужчины и женщины настолько разные... у Кати в голове одна модель отношений и развития семьи, а у Мити совсем другая. Поэтому и возникает конфликт. В отношениях всех людей такое происходит. Женщине нужно уделять время, заботу, ласку, нежность. Это нам очень нужно, это дает силы, энергию и вдохновение внутри отношений в том числе.

- Как сложились отношения с Гариком Харламовым и насколько весело вообще проходили съемки?

- Это самый пока что веселый проект в моей карьере. Все было очень смешно. Постоянно были шутки, подколы, путаница в репликах и так далее. Когда Гарик уставал и начинал забывать текст - это само по себе было невероятно смешно, и шутить не надо было. Благодаря этому позитивному настрою, нам удалось создать очень теплую, дружную атмосферу на съемочной площадке. В такой обстановке работается легче и более вдохновенно. Гарик - прекрасный человек, общаться с ним очень просто и легко. Рада, что удалось поработать вместе.

Фото: ТНТ

- Как прохожие на улицах Москвы реагировали на вас и Гарика в костюме гусара?

- На него и не в костюме гусара прохожие реагируют очень живо - все время хотят взять автограф или сфотографироваться. А когда видели его в таком необычном костюме, то останавливались и с открытым ртом наблюдали за происходящим. Как мини-концерт. Но вообще, в гуще людей снимали не очень часто. Иначе мы бы не смогли работать - от Гарика невозможно было бы оттащить народ. На меня реагировали попроще - у меня красивый костюм, но он не гусарский. А когда снимали исторический блок со мной, то костюм был из того времени, но съемки происходили в полях, поэтому и сторонних наблюдателей не было.

- Верите ли вы, что путешествия во времени возможны?

- Очень хочу в это верить. Думаю, что было бы замечательно, если так. Но вряд ли. Хотя, кто знает, к чему мы придем к 2030 году, к примеру? Тут за пять лет все меняется так стремительно, что не верится. Поэтому в будущем не исключено, что и сможем путешествовать во времени.

- Если бы у вас была возможность попутешествовать во времени, то в какую эпоху вы бы отправились и почему?

- Честно говоря, боюсь путешествовать в прошлое, потому что мне было бы некомфортно. Несовершенство медицины, ни самолета, ни фонарика и так далее. Это достаточно опасно. Конечно, интересно, но возвращаться надо как можно быстрее - вдруг какие неполадки с машиной времени случатся, как у нас в сериале? В будущее тоже не хочу. Наверно, золотой век для меня - это конец XX - начало XXI веков. Все, что было в детстве, - клево. Недавно вспоминала, что даже в деревне у меня на родине больше цветов цвело и божьих коровок летало. Хочется вернуться в то время. Хотя каждый ребенок, наверно, говорит так о своем детстве.

«Гусар», с 5 октября в 20:00 на ТНТ!