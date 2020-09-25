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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Татарстане, последние новости на 25 сентября 2020 года: в регионе привезли пробные вакцины от инфекции

С начала пандемии в республике выявили 7 087 случаев инфекции
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Минздрав республики ждет полноценной поставки вакцины от COVID-19.

Минздрав республики ждет полноценной поставки вакцины от COVID-19.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро пятницы, 25 сентября, в Татарстане выявлено 7 087 случаев коронавируса. Местный Минздрав сообщает о 5 959 выздоровевших и 74-х скончавшихся. При этом, федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией называет немного другие цифры: те же 5 999 выздоровевших, но лишь 47 скончавшихся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

О ВАКЦИНЕ

Накануне стало известно, что в Татарстан поступила пробная версия вакцины от COVID-19. Тестовые дозы прошли логистику и позволили проверить условия транспортировки и хранения в регионе, сообщает “Татар-информ” со ссылкой на местный Минздрав.

Теперь ведомство ждет полноценную поставку вакцины. Первыми будут привиты медицинские работники, контактирующие с зараженными и, как следствие, находящиеся в зоне риска.

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