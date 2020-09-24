Вкалывают роботы: как специальные программы помогают зарабатывать на финансовом рынке

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Трансляция начнется во вторник, 29 сентября, в 15.00 на сайте kazan.kp.ru (12+).

Почему одни люди быстро начинают получать прибыль на финансовом рынке, а других «съедают»?

Как человеку, далекому от сферы финансов, поможет зарабатывать торговый робот, запатентованный в РФ?

Какое будущее у инвестирования в России?

Как на него повлияла ситуация с COVID-19?

На эти и другие вопросы ответит Роман Каибович Султанов, основатель и генеральный директор «Финансового центра Романа Султанова» (ФЦРС).

Роман Султанов.

По первой специальности Роман Каибович - врач-эпидемиолог. Но будучи еще студентом, он начал интересоваться биржевой торговлей. Прежде чем стать успешным и эффективным трейдером на валютном рынке, успел набить себе много шишек и сделать из этого правильные выводы. А теперь готов обучить тому, что знает сам.

Встречаемся на kazan.kp.ru!

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