В Торгово-промышленной палате Татарстана представили инвестиционно-привлекательные проекты Дрожжановского района

Проект направлен на развитие инвестиционного потенциала районов республики, улучшение делового климата и поддержку предпринимательского сообщества.

Первым районом, что презентовал свои уже реализованные и новые проекты стал Дрожжановский муниципалитет. Под музыку гармонистов в национальных костюмах встречали гостей этой бизнес-встречи. Под звуки татарских мелодий предприниматели из Казани смотрели, пробовали и приобретали продукцию дрожжановских производителей на выставке в фойе торгово-промышленной палаты. Здесь и ягоды, и варенье, и ароматные хлебобулочные изделия, и сувениры, и молочная продукция, и ювелирка. На выставке так же представили стенд «Евро Акцент Саба», производство игровых, спортивных и детских площадок «Солнечный круг», ОАО «Цеолиты Поволжья», а также стенд Промплощадки Дрожжановского района.

В мероприятии приняли участие Глава Дрожжановского района Марат Гафаров, первый заместитель председателя ТПП РТ Артур Николаев, заместитель генерального директора, НО «Фонда поддержки предпринимательства РТ» Сергей Горбачев, Заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития Марина Епифанцева, Член Национального Совета Всемирного конгресса татар Фарит Уразаев, Советник председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Валерий Васильев. Они осмотрели выставку продукции, производители рассказали о своем производстве, о мощностях, о планах на дальнейшее расширение. О районе туристическом и привлекательной в этом направлении рассказали краеведы. В конгресс-зал ТПП РТ они привезли частичку истории, предметы старины, экспонаты времен Великой Отечественной войны, фотоальбомы, книги – то, что сейчас хранится в районном Краеведческом музее.

Об инвестиционной привлекательности района подробно говорили уже на официальной части встречи. Её открыл первый заместитель председателя ТПП РТ Артур Николаев. Он отметил, что инвесторов не всегда стоит искать за границей, часто это республиканские предприниматели заинтересованные в улучшении привлекательности Татарстана. Артур Николаев вспомнил, как начинали строить в Дрожжановском районе производственную площадку, а сейчас это крупный проект.

- Мы сегодня видим на площадке ТПП РТ продукцию, которая дает эта промышленная площадка. В Дрожжановском районе видна работа по привлечению инвестиций. Появляются новые проекты на вашей земле, интересные, нужные людям. И мы готовы вас в этом поддерживать, - сказал Артур Николаев.

Презентацию района для присутствующих офлайн предпринимателей и инвесторов, что подключились онлайн дал Глава Дрожжановского муниципального района Марат Гафаров. В Торгово-промышленной палате организовали и онлайн-площадку. По видеосвязи подключились Полномочные представители Финляндии, Турции, Узбекистана и Российской Федерации в лице Заместителя Полномочного представителя по международным и экономическим вопросам Михалина Михаила Владимировича, и постоянного представителя РТ в Свердловской области Сафиуллиной Фавии Ахтямовны.

- Многие думают, что район раз называется Дрожжановским, значит там изготавливают дрожжи, - в шутливой форме начал Марат Гафаров. - Но на самом деле такого завода у нас нет. Но это сподвигло нас на открытие Хлебозавода, где изготавливают вкусные хлебобулочные изделия, на дрожжах, такие как готовили наши бабушки. И сейчас этот завод обеспечивает полностью район и не только. Спасибо всем, кто помогает нам в деле продвижения продукции нашего района и в деле развития инвестиционного потенциала Дрожжановского муниципального района. В зале потенциальные инвесторы. И если хотя бы два три наших предпринимателя заключат соглашение о дальнейшем сотрудничестве, пусть сегодня на словах, а завтра на бумаге, это будет хорошо.

Глава Дрожжановского района рассказал о логистике, о новых проектах по переработке молока, мяса, об уже действующих предприятиях.

Свою помощь предпринимателям района в налаживании контактов с инвесторами предложили в Агентстве инвестиционного развития Республики Татарстан. О возможностях рассказала заместитель АИР РТ Марина Епифанцева.

С подробными презентациями для потенциальных инвесторов выступили и производители Дрожжановского района: ОАО «Цеолиты Поволжья», Сельскохозяйственный потребительский снабженческий сбытовой кооператив «Дувановкие сады», Сельскохозяйственный снабженческий потребительский кооператив «ИСТОК», ООО «Солнечный круг», ООО «Пектин».

В рамках проект «Дни муниципальных образований Республики Татарстан» было подписано соглашение о сотрудничестве между Союзом «ТПП РТ» и Дрожжановским районом. Оно предусматривает сотрудничество Сторон в сфере содействия росту экономического потенциала Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан, создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности, повышения конкурентоспособности и продвижения продукции, товаров и услуг предприятий Дрожжановского муниципального района на внутреннем и внешнем рынках.

После официальных выступлений предприниматели перешли к плотному нетворкингу и обсуждению совместных проектов и планов по развитию и расширению бизнеса. Встреча прошла успешно, делились ее участники. В планах Торгово-промышленной палаты проводить «Дни муниципальных образований» каждый месяц с участием разных районов Татарстана.