В Йошкар-Оле нет тренера для подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства, поэтому 12-летняя Дарья вынуждена ездить на тренировки и в Москву. Фото: Федерация фигурного катания на коньках республики Марий Эл

Стало известно, что 12-летняя фигуристка Дарья Садкова, ранее тренировавшаяся в Йошкар-Оле, перешла в группу известного тренера Этери Тутберидзе. Об этом журналистам сообщил ее нынешний “одногруппник” Всеволод Князев.

Он заметил, что спортсменка перешла к ним около трех недель назад. При этом в федерации фигурного катания на коньках Марий Эл заявляют, что Дарья пока лишь проходит просмотр у Тутберидзе.

Накануне 12-летняя Сыдкова выступила в первом этапе Кубка России, где представляла Марий Эл. Интересно, что уже тогда на лед в Сызрани ее вывели тренеры группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

Накануне юная фигуристка выступила в первом этапе Кубка России, где представляла Марий Эл. Фото: Федерация фигурного катания на коньках республики Марий Эл

Известно, что Дарья Садкова родилась в 2008 году. Ранее она являлась фигуристкой спортивной школы по ледовым видам спорта Марий Эл. Последние три года спортсменка тренировалась то в Москве под присмотром мастера спорта России Михаила Магеровского, то на родине - с местными тренерами.

Дело в том, что по объяснениям федерации фигурного катания на коньках Марий Эл, в Йошкар-Оле нет тренера для подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства, поэтому 12-летняя Дарья вынуждена ездить на тренировки и в Москву.