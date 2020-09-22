Коронавирус в Чувашии, последние новости на 22 сентября: Олег Николаев лично опроверг слухи об очередной самоизоляции

По слова главы региона торговые центры закрывать не будут, а людей никто не заставит сидеть дома. Фото: gcheb.cap.ru

По последним данным в Чувашии было зафиксировано 25 новых случаев заражения COVID-19. Так подсчетам федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, с начала пандемии коронавирус в регионе был выявлен у 8 352 человек. Из них уже выздоровели 7 065, а скончались 85.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Тем временем глава Чувашии Олег Николаев решил лично опровергнуть слухи о том, что после 20 сентября в республике вновь введут самоизоляцию из-за коронавируса. Как заявил руководитель региона на ежедневной планерке в местном правительстве, торговые центры продолжат работать, а людей никто не будет заставлять сидеть дома.

Николаев считает, что ситуация с коронавирусом в Чувашии достаточно стабильная, и нет никаких предпосылок для введения дополнительных ограничений. Но при этом населению нужно продолжать носить медицинские маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.

ЮНИОРЫ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ

В то же время в Чувашии после коронавирусных ограничений вновь разрешили тренировки и соревнования для спортсменов-юниоров (младше 18 лет).

Последние, к слову, будут проходить без зрителей. Да и ограничения по количеству присутствующих на соревнованиях спортсменов и персонала говорят, что их в помещении должно быть не более 50 человек, а на открытом воздухе – не более 100 человек.

Кроме того, разрешена работа и физкультурно-оздоровительных центров, но опять же с соблюдением условия – 4 квадратных метра на человека. При этом заполняемость центров не должна превышать 50% от положенного.