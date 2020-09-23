Коронавирус в Татарстане, последние новости на 23 сентября 2020 года: по данным местного Минздрава скончались 73 зараженных

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По данным на утро среды, 23 сентября, в Татарстане выявлено 7 044 случая коронавируса. Местный Минздрав сообщает о 5 923 выздоровевших и 73-х скончавшихся. При этом, федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией называет немного другие цифры: те же 5 923 выздоровевших, но лишь 46 скончавшихся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

О НОВЫХ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ

Накануне стало известно еще о двух смертях зараженных COVID-19. Новыми жертвами инфекции стали жительницы Альметьевского района и Казани в возрасте 43-х и 73-х лет соответственно.

Первая была госпитализирована в инфекционное отделение Альметьевской ЦРБ с внебольничной пневмонией, вызванной COVID-19. Вместе с тем у женщины имелись хронические заболевания.

Вторая была доставлена в медсанчасть КФУ с тяжелым течением внебольничной пневмонии. Наличие коронавируса у нее было подтверждено в результате лабораторного исследования.

О ЗАБОЛЕВШЕЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ

Учеников четвертого класса средней школы №114 в Казани перевели на дистанционное обучение. Причина этого - положительный тест на коронавирус у их классной руководительницы.

Администрацию школы обязали провести противоэпидемические мероприятий. Для того, чтобы обезопасить других педагогов от инфекции, определяют тех, кто контактировал с зараженной. Их обяжут соблюдать изоляции и установят над ними медицинское наблюдение.