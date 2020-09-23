Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 23 сентября 2020 года: в кругу семьи заразились 2 550 человек

По-прежнему отмечается, что большинство заболевших – женщины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По последним данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в Марий Эл зафиксирована еще одна смерть зараженного пациента. Кроме того, за сутки было выявлено 22 новых случаев COVID-19.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Всего с начала пандемии в республике коронавирус был выявлен у 4 653 человек из них 4 127 смогли выздороветь, а 48, несмотря на все усилия врачей, скончались. Тем временем в Роспотребнадзоре Марий Эл подсчитали, что в регионе COVID-19 из всех инфицированных именно в кругу семьи заразились 2 550 человек.

По-прежнему отмечается, что большинство заболевших – женщины (61,7%). На мужчин здесь приходится 38,3%.

Наибольший удельный вес пострадавших от коронавируса составляют зрелые и пожилые лица в возрасте от 50 до 64 лет. Судя по географии распространения инфекции, более половины случаев заболевания отмечено именно в Йошкар-Оле. На втором месте Медведевский район, а на третьем Волжск.

В основном у зараженных диагностируются легкая и средняя формы COVID-19, на тяжелые случаи приходится всего 2,6%, а на бессимптомные – 15,3%.