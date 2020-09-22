Коронавирус в Татарстане, последние новости на 22 сентября 2020 года: число зараженных перевалило за 7 тысяч

В республике возобновили работу игровые зоны и развлекательные центры, закрытые ранее из-за пандемии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро вторника, 22 сентября, в Татарстане выявлен 7 021 случай коронавируса. Местный Минздрав сообщает о 5 905 выздоровевших и 71-м скончавшемся. При этом, федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией называет немного другие цифры: те же 5 095 выздоровевших, но лишь 46 скончавшихся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

О СНЯТИИ РЯДА ОГРАНИЧЕНИЙ

Накануне в республике возобновили работу игровые зоны и развлекательные центры. Ранее они были закрыты из-за ограничений, которые должны были обезопасить граждан от коронавируса. На одного человека в подобных местах должно приходится не менее 4 квадратных метров.

Кроме того, до 200 увеличено число зрителей на открытых площадках. В закрытых помещениях же могут собираться до 100 зрителей, на каждого из которых должно приходиться все те же 4 "квадрата".. Заполняемость аквапарков, кинотеатров, театров, цирков, спортивных арен при этом разрешили увеличить до 70%.

Также до 70% разрешена в заведениях общепита. На открытых террасах теперь допускается одновременное присутствие до 200 гостей, в закрытых помещениях – до 100 человек. За одним столиком, при этом, теперь может находится неограниченное число посетителей.