Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 22 сентября 2020 года: заразились еще 125 человек

В регионе провели 160 648 тестов на COVID-19, обследовали 244 382 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 125 случаев заражения коронавирусом. Так, в регионе количество выявленных с COVID-19 уже достигло 14 528 человек, 12 209 из которых на данный момент выздоровели, а 147 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Большинство инфицированных - жители Ульяновска (7 726). Остальные из Димитровграда (1 558), Карсунского района (561), Барышского района (470), Инзенского района (449), Ульяновского района (411), Николаевского района (317), Мелекесского района (308), Цильнинского района (306), Чердаклинского района (292), Новомалыклинского района (271), Сенгилеевского района (229), Майнского района (218), Вешкаймского района (200), Новоульяновска (200), Старомайнского района (198), Новоспасского района (193), Тереньгульского района (191), Кузоватовского района (107), Старокулаткинского района (90), Сурского района (81), Павловского района (63), Радищевского района (53) и Базаросызганского района (36).

По данным местного Роспотребнадзора, всего в регионе провели 160 648 тестов на COVID-19, обследовали 244 382 человек. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 3 511 пациентов.

О ВАКЦИНЕ

Накануне в Ульяновскую область прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Все 48 доз предназначены для медиков, контактирующих с зараженными