В Гидрометцентре Татарстана сообщили, когда ждать начала «бабьего лета» 2020

Пока же татарстанцам нужно готовится к дождям и сильному ветру. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В полдень 21 сентября в Татарстане столбики термометров показывали всего от +6 до +8 градусов. Дело в том, что регион до сих пор находится под господством холодного фронта, отсюда также в большинстве районов наличие дождя. Сообщают в Гидрометцентре Татарстана.

Там также отмечают, что «бабьего лета» 2020 стоит ожидать лишь к концу недели.

Так, во вторник, 22 сентября, несмотря на сильный ветер – до 18 м/с, и дожди, днем начнет теплеть – от +12 до +17.

В среду днем с ростом атмосферного давления существенных осадков не ожидается. Но зато сохранится сильный ветер – до 20 м/с. Максимум, что покажут столбики термометров в светлое время суток будет в пределах от +13 до +18 градусов.

А уже в четверг, 24 сентября, в Татарстан придет западный антициклон. Сквозь облака начнет пробиваться солнце. Дождей при это не прогнозируется. Правда, ночью местами возможны заморозки до 0 градусов, а также туман в отдельных районах республики. Днем же температура воздуха должна быт в пределах от +15 до +20.

Далее по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, малооблачная и сухая погода в республике сохранится до конца недели, днем максимум +21 градус.