Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 21 сентября 2020 года: заразился еще 21 человек

Большинство больных COVID-19 приходится на Йошкар-Олу - 2 369 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Марий Эл выявили еще 21 случай коронавируса. Так, с начала пандемии данный диагноз там поставили 4 653 пациентам, 4 077 из которых уже выздоровели, а 47 - скончались. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Большинство зараженных приходится на Йошкар-Олу (2 369). Остальные из Медведевского района (497), Волжска (397), Моркинского района (175), Горномарийского района (168), Советского района (154), Сернурского района (136), Звениговского района (137), Волжского района (118), Козьмодемьянска (101), Куженерского района (85), Килемарского района (73), Оршанского района (71), Параньгинского района (57), Юринского района (41), Новоторъяльского района (37) и Мари-Турекского района (37).

По данным местного Минздрава, сейчас в инфекционных стационарах республики лечатся 386 человек. У 381 пациента пневмония, а у 115 - еще и коронавирус. В тяжелом состоянии находятся 110 из них, в состоянии средней степени тяжести - 274. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены семеро, а в кислородной поддержке нуждаются 167.