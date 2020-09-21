Коронавирус в Чувашии, последние новости на 21 сентября: заразились еще 25 человек

С начала пандемии в регионе провели 197 523 теста на COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Чувашии выявили еще 25 зараженных коронавирусом. Вместе с тем накануне были выписаны шестеро ранее зараженных местных жителей, они выздоровели. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

В Роспотербнадзоре Чувашии отмечают, что с начала пандемии в регионе провели 197 523 теста на COVID-19. Благодаря этому удалось выявить 8 352 случая заболевания. На данный момент большая часть больных - 7 065 человек, уже выздоровели, а 85 - скончались.

По данным Минздрава республики большинство зараженных - жители Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района. Меньше всего больных в Красноармейском, Козловском и Шумерлинском районах.