«Давали 10 миллионов, даже майку сделали»: Бывший вратарь «Рубина» рассказал, почему сорвался его трансфер в «Спартак»

Рыжиков играл за "Рубин" с 2008 по 2018 годы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Голкиперу Сергею Рыжикову уже 40 лет, а он не только продолжает играть на высоком уровне, но и не думает заканчивать с футболом. Сейчас Рыжиков выступает за «Тамбов». Однако в первую очередь его фамилия ассоциируется с «Рубином». За казанский клуб он отыграл 10 лет, дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок и суперкубок страны. При этом, Рыжиков мог покинуть «Рубин» еще в 2010 году. Тогда вратарь был в шаге от перехода в московский «Спартак», От отъезда в столицу его в последний момент отговорил Курбан Бердыев.

- Самый близкий переход – в «Спартак». Они хотели меня купить в 2010 году, пришел трансфер. А кто меня мог позвать? У «Зенита» – Малафеев, у ЦСКА – Акинфеев. Из «Локомотива» я ушел. В «Спартаке» мне предложили условия в четыре раза лучше, чем в «Рубине» – зарплата в два миллиона евро в год и четырехлетний контракт. Был очень большой соблазн, но деньги не главное, а то, что контракт на четыре года давали. Созванивались с Карпиным и Клейменовым: «Серый, все уладим». Пришла сумма в «Рубин». Я колебался. Стоит больше удивляться, что за меня давали 10 миллионов долларов США. Этому удивляюсь больше, чем переходу в «Барселону». Бердыев сказал: «Сережа, что ты хочешь?» – «Контракт на четыре года и зарплату, которую предлагает «Спартак», и я остаюсь» – «Дай мне день». Через день он сказал, что они согласны. И все отпало. У меня даже есть спартаковская майка с моим номером. Уже сделали игровую майку – у папы лежит, цитирует Рыжикова издание Гол.

Отметим, что сам Рыжиков неоднократно признавался, что в детстве болел за «Спартак». За красно-белых и его отец болеет. Так что, по словам Сергея, небольшое сожаление в связи с не переходом в «Спартак» есть:

«Может быть. Чуть-чуть есть. Какая-то заноза, ведь в «Спартак» дважды не зовут. Маленькая такая, миллиметровая. Может, обманываю себя сейчас, но на тот момент я делал все по сердцу. Хотел остаться, не хотел подводить людей и Татарстан. Меня многие отговаривали, чтобы я остался в «Рубине». Папа с мамой и жена сказали: «Как решишь, так и будет». Но друзья. У меня весь город Шебекино спартаковский»