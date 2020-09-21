Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 21 сентября 2020 года: заразились еще 124 человека

Большинство инфицированных - жители Ульяновска (7 662) и Димитровграда (1 546), Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 124 случая заражения коронавирусом. Вместе с тем накануне были выписаны 53 переболевших пациента, и подтвердились смерти семерых инфицированных. Так, в регионе количество выявленных с COVID-19 уже достигло 14 403 человек, 12 209 из которых на данный момент выздоровели, а 147 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Большинство инфицированных - жители Ульяновска (7 662). Остальные из Димитровграда (1 546), Карсунского района (561), Барышского района (470), Инзенского района (449), Ульяновского района (411), Николаевского района (317), Мелекесского района (307), Цильнинского района (306), Чердаклинского района (287), Новомалыклинского района (271), Сенгилеевского района (223), Майнского района (218), Новоспасского района (193), Вешкаймского района (192), Новоульяновска (191), Тереньгульского района (191), Старомайнского района (186), Кузоватовского района (107), Старокулаткинского района (85), Сурского района (81), Павловского района (60), Радищевского района (53) и Базаросызганского района (36).

По последним данным Роспотребнадзора Ульяновской области, всего в регионе провели более 257 тысяч тестов на COVID-19, обследовали порядка 240,7 тысяч человек.