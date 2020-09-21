Коронавирус в Татарстане, последние новости на 21 сентября 2020 года: заразились еще 24 человек

Все новые случаи заболевания COVID-19 - контактные. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 24 зараженных коронавирусом человек. Большинство из них - жители Казани (12). Остальные из Зеленодольского района (2), Нурлатского района (2), Агрызского района (1), Альметьевского района (1), Бугульминского района (1), Высокогорского района (1), Нижнекамского района (1), Рыбно-Слободского района (1), Спасского района (1) и Чистопольского района (1). Все случаи контактные.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Среди новых инфицированных несовершеннолетних нет, двоим - от 18 до 30 лет, девятерым - от 30 до 50 лет, еще двоим - от 50 до 60 лет, семерым - от 60 до 70 лет, четверым - от 70 до 80 лет. Трое из них госпитализированы, остальные - оставлены дома с легкой или вовсе бессимптомной формами течения болезни.

Всего же в республике с начала пандемии выявлен 7 021 случай COVID-19. Минздрав Татарстана сообщает о 5 905 выздоровевших и 71-м скончавшемся. При этом, федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией называет немного другие цифры: те же 5 095 выздоровевших, но лишь 46 скончавшихся.