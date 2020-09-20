Коронавирус в Татарстане, последние новости на 20 сентября 2020: Еще один человек скончался от Covid-19

Фото: пресс-служба президента РТ.

20 сентября В Татарстане зарегистрировано 23 новых случая COVID-19, все контактные. 5 человек госпитализировано, 18 получают лечение на дому. Всего в Татарстане с начала пандемии выявили 6 997 случаев коронавируса. По данным регионального оперштаба за сутки болезнь победили 113 человек, а всего от Covid-19 выздоровели 5898 человек.

Федеральный оперштаб дает более скромную цифру о выздоровевших за сутки. По их данным, Cvid-19 победили 4 жителя республики, а с начала пандемии излечились 5902 человека. При этом, по данным федерального штаба за минувшие сутки подтвердилась еще одна смерть от коронавируса. Общее число погибших от Covid-19 составляет 46 человек. А вот по данным регионального оперштаба, в республике насчитывается 71 летальный случай от коронавируса.

Фото: скриншот с сайта.

О ВАКЦИНЕ ОТ КОРОНАВИРУСА

Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанная в институте Гамалеи, поступит в Татарстан в ближайшее время. В первую очередь прививать будут людей, входящих в группу риска, в том числе медиков, работающих с инфицированными.

О НАРУШИТЕЛЯХ

Накануне стало известно, что Роспотребнадзор Татарстана подал в суд на 17 местных жителей, которые вернулись из заграницы, но не предъявили результатов тестов на коронавирус - не выложили их на сайте Госуслуг.

Один из нарушителей - житель Набережных Челнов - уже осужден. Городской суд признал его виновным в неисполнении постановления главного государственного санитарного врача России и оштрафовал на 7,5 тысяч рублей. У татарстанца есть 90 дней, чтобы оплатить штраф. В противном случаи ему грозит запрет на выезд из страны.

Еще 16 похожих дел будут рассмотрены в республиканских судах в ближайшее время.