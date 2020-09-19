Коронавирус в Татарстане, последние новости на 19 сентября 2020: в ближайшее время в республику поступит вакцина

В первую очередь прививать будут людей, входящих в группу риска, в том числе медиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На утро субботы, 19 сентября, в Татарстане выявили 6 949 случаев коронавируса. Местный Минздрав сообщает о 5 775 зараженных, которые уже выздоровели и 71 - скончавшийся. При этом федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией называет немного другие цифры: те же 5 775 выздоровевших, но лишь 45 скончавшихся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

По данным регионального Роспотребнадзора, в республике провели 686 168 тестов на COVID-19.

О ВАКЦИНЕ ОТ КОРОНАВИРУСА

Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанная в институте Гамалеи, поступит в Татарстан в ближайшее время. В первую очередь прививать будут людей, входящих в группу риска, в том числе медиков, работающих с инфицированными.

О НАРУШИТЕЛЯХ

Накануне стало известно, что Роспотребнадзор Татарстана подал в суд на 17 местных жителей, которые вернулись из заграницы, но не предъявили результатов тестов на коронавирус - не выложили их на сайте Госуслуг.

Один из нарушителей - житель Набережных Челнов - уже осужден. Городской суд признал его виновным в неисполнении постановления главного государственного санитарного врача России и оштрафовал на 7,5 тысяч рублей. У татарстанца есть 90 дней, чтобы оплатить штраф. В противном случаи ему грозит запрет на выезд из страны.

Еще 16 похожих дел будут рассмотрены в республиканских судах в ближайшее время.