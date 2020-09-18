Коронавирус в Татарстане, последние новости на 18 сентября 2020: проведено более 681 тысячи тестов на инфекцию

Информация о выздоровевших и скончавшихся зараженных у местного Минздрава и федерального оперштаба по борьбе с инфекцией разнится. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На утро пятницы, 18 сентября, в Татарстане выявлено 6 923 случая коронавируса. Минздрав республики сообщает о 5 712 зараженных, которые уже выздоровели и 71 - скончавшийся. При этом федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией называет другие цифры: 5 742 выздоровевших и 44 скончавшихся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

По данным местного Роспотребнадзора, в республике провели 681 101 тест на COVID-19.

О НОВОМ ЛЕТАЛЬНОМ СЛУЧАИ

Накануне стало известно еще об одной смерти пациента больного коронавирсуом. Очередной жертвой инфекции стал 67-летний житель Казани.

Мужчина был госпитализирован во временный инфекционный госпиталь больницы №7 с внебольничной пневмонией, которую вызвал COVID-19. При этом у пациента имелись хронические заболевания. Несмотря на все усилия врачей, мужчина в итоге скончался от коронавируса. Причина смерти была установлена в результате экспертизы.

О ТУРИСТАХ, КОТОРЫХ БУДУТ СУДИТЬ

В начале сентября "Комсомолка" писала о 280 жителях Татарстана, которые вернулись домой из заграницы, но не предъявили результатов тестов на коронавирус - не выложили на сайте Госуслуг. Тогда сотрудники Роспотребнадзора республики совместно с полицейскими начали лично ходить по домам этих граждан и проверять результаты их исследований.

Сейчас же стало известно, что управление подало в суд на 17 человек, которые проигнорировали постановление главного государственного санитарного врача России. Нарушители сообщили, что не видят необходимости в проверке на инфекцию. Теперь их может ждать штраф в размере до 40 тысяч рублей.