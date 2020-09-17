В кастинге шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ приняли участие сразу 6 казанцев

Фото: ТНТ

В эту субботу на ТНТ продолжится кастинг последнего сезона шоу «ТАНЦЫ». Традиционно кастинги – самое напряженное испытание для участников, но в то же время самое интересное для зрителей.

В этот раз кастинг в Казани и за право прохождения в следующий этап поборются сразу шесть наших земляков. Знакомьтесь:

Диана Купрейшвили, 24 года и Олег Мельников, 22 года: На проект пришли вдвоём, но не прочь и разъединиться, чтобы доказать наставникам, что они и по одиночке многого стоят. По профессии они хореографы, с детства занимаются танцами. Ребята рассказали, что на отборе удивили своей энергетикой и техникой современного танца, а также тем, что они не пара. Приз друзья в случае победы поделят пополам!

Фото: ТНТ

Марат Хайруллин, 21 год: На проект парень пришел не в первый раз и признается, что решил испробовать свои силы в этом году, так как это последний сезон и такого шанса больше не будет. Марат является участником популярного танцевального коллектива в Казани и учится на 4 курсе Академии физической культуры и спорта.

Фото: ТНТ

Яна Мифтахова, псевдоним Яна Дон, 17 лет: Несмотря на свой юный возраст, девушка не просто танцует, но ставит хореографию и преподает. Танцует с четырех лет. Все сезоны Яна мечтала попасть на проект, раскрыть свой потенциал и получить новый опыт, и вот наступил момент, когда все случилось, ей исполнилось 16 лет и звезды сошлись. Удивила жюри профессионализмом и рвением к участию и победе. В случае победы девушка мечтает уехать за границу, чтобы перенять опыт танцоров за рубежом.

Фото: ТНТ

Георгий Ипатов, 20 лет: Молодой человек закончил хореографическое училище и профессионально занимается танцами. С первых сезонов следил за проектом, а к седьмому сезону решился и приехал на кастинг. Наставников он удивлял своим необычным танцем, в котором было перемешано несколько разных стилей. Но главным козырем, как считает Георгий, это татуировка на его груди. Парень признается, что хотел бы попасть в команду Егора Дружинина, так как, по его мнению, у них схожее видение искусства танца. На вопрос, на что бы потратил деньги в случае выигрыша, признался, что хочет помочь маме и профессионально развивать себя.

Фото: ТНТ

Музафарова Элина, 19 лет: Девушка преподает танцы, профессионально занимается с 13 лет и регулярно посещает мастер классы и чемпионаты. Элина очень активна и не может стоять на месте. В этом году она поняла, что хочет побывать на шоу, почувствовать эту атмосферу, призналась, что обожает сцену! В случае победы она открыла бы свой танцевальный дом, который был бы просто шикарный.

Фото: ТНТ

Захочет ли кто-то из наставников взять их в свою команду и как близко они смогут подойти к своей мечте показать себя и получить главный приз 5 миллионов?

Нашим участникам достаточно услышать заветную фразу «Вы в «Танцах» хотя бы от одного члена жюри.

Узнаем, кто же из них пройдет первый кастинг уже 19 сентября в 20:00 в шоу ТАНЦЫ на ТНТ