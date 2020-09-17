Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 17 сентября 2020 года: заразились еще 125 человек

В области провели 252 457 тестов на COVID-19, обследовали 236 578 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 125 случаев заражения коронавирусом. Так, в регионе заболели уже 13 913 человек, 11 658 из которых уже выздоровели, а 140 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

По последним данным местного оперштаба по борьбе с инфекцией, большинство инфицированных - жители Ульяновска (7 401). Остальные из Димитровграда (1 443), Карсунского района (528), Барышского района (463), Инзенского района (449), Ульяновского района (406), Цильнинского района (306), Мелекесского района (302), Николаевского района (298), Чердаклинского района (282), Новомалыклинского района (271), Сенгилеевского района (219), Майнского района (207), Тереньгульского района (191), Новоульяновска (187), Старомайнского района (186), Новоспасского района (185), Вешкаймского района (175), Кузоватовского района (107), Сурского района (81), Старокулаткинского района (80), Павловского района (60), Радищевского района (50) и Базаросызганского района (36).

По данным местного Роспотребнадзора в области провели 252 457 тестов на COVID-19, обследовали 236 578 человек. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 3 216 пациента.